Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Mit Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Xboxdynasty Test) erscheint auch heute wieder ein neues Spiel im Xbox Game Pass-Abonnement.

Dazu könnt ihr euch in dieser Xbox Game Pass News die weiteren Spiele anschauen, die euch im März erwarten. Als absolutes Highlight wird schon bald Marvel’s Guardians of the Galaxy im Abo verfügbar sein. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass Shredders ab dem 17. Määrz 2022 im Abo verfügbar sein wird.

Xbox Game Pass – März 2022

Welche Spiele ihr besser von eurem „Pile of Shame“ abarbeitet, seht ihr hier, denn diese Spiele verlassen bald den Xbox Game Pass.