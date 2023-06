Xbox Game Pass: Mit Bobby Kotick gibt es kein CoD im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der CEO von Activision ist kein Freund vom Xbox Game Pass und würde Call of Duty nicht im Abo bereitstellen wollen.

Gestern wurde Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, bei der Anhörung von Microsoft gegen die FTC befragt.

In seiner Aussage gab er an, kein Freund des Xbox Game Pass zu sein und derzeit kein Interesse am Abonnementdienst zu haben.

„Ich habe eine generelle Abneigung gegen die Idee von Multi-Game-Abonnementdiensten, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in Los Angeles bin und große, große Medienunternehmen ihre Inhalte auf diese Abonnement-Streaming-Dienste verlagert haben und die Geschäftsergebnisse darunter gelitten haben“, so Kotick.

Call of Duty würde er demnach nicht im Game Pass bereitstellen, wie er bestätigte. Einnahmen aus solchen Diensten würde man aktuell nicht generieren. Allerdings habe man schon mit Streaming-Diensten experimentiert, verfolge aber keine Pläne, seine Spiele dorthin zu bringen.