Xbox Game Pass: Über 34 Millionen vollwertige Abonnenten

Mehr als zwei Jahre ist es her, seit Microsoft offizielle Angaben zur Höhe der Abonnenten des Xbox Game Pass machte. Damals gab man 25 Millionen an.

Umso überraschender war es, als Xbox-Präsidentin Sarah Bond eher beiläufig neue Zahlen nannte, als sie letzte Woche Diablo IV als erstes Activision Blizzard-Spiel für den Xbox Game Pass ankündigte.

Phil Spencer führte diese Zahl noch weiter aus. In einem Interview mit Game File sagte der Chef der Gaming-Sparte bei Microsoft, dass in diesen Zahlen keine Spieler mit kostenlosen Testversionen oder solche aus Werbeangeboten berücksichtigt sind.

„Das sind voll bezahlte Spieler. Das sind also keine Werbespieler. Das sind Menschen, voll bezahlte Abonnenten“, wie Spencer erklärte.

Die neuen Zahlen seien auch nicht durch die Änderung von Xbox Live Gold auf Xbox Game Pass verfälscht worden, wie Spencer erzählt. Er spricht von einer „ziemlich kleinen Zahl“ von Spielern, die dadurch in die Zählung mit aufgenommen wurden.

Den größten Zuwachs für den Xbox Game Pass gab es demnach auch auf dem PC sowie der Cloud.

Spencer sagte: „Wenn es eine feste Anzahl von Konsolenspielern auf dem Planeten gibt, kann man Game Pass nicht ewig wachsen lassen, indem man es nur auf Konsolen anbietet. Wir sehen also ein wirklich signifikantes Wachstum auf dem PC, was großartig ist, und in der Cloud.“