Xbox Game Studios: Fünf oder mehr exklusive Spiele im nächsten Geschäftsjahr

Autor:, in / Xbox Game Studios

Im vergangenen Geschäftsjahr brachte Microsoft mit seinen First-Party-Studios fünf exklusive Spiele auf den Markt: Age of Empires 4, Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2, Halo Infinite und Forza Horizon 5.

Für das nächste Geschäftsjahr, das für Microsoft am 01. Juli 2022 beginnt und am 30. Juni 2023 endet, plane man mindestens genauso viele exklusive Spiele zu veröffentlichen, wie das Unternehmen in einem Statement bekannt gab.

„Im letzten Geschäftsjahr haben wir 5 neue Spiele für Konsole, PC und Cloud auf den Markt gebracht. Wir sind auf dem besten Weg, diese Zahl im nächsten Geschäftsjahr zu erreichen oder zu übertreffen.“

Zu diesen exklusiven Spielen dürften trotz Verschiebung Starfield und Redfall zählen. Darüber hinaus gäbe es mit Avowed, Forza Motorsport 8 oder den Projekten Belfry und Pentiment einige Kandidaten. Diese einzuordnen, wäre aber reine Spekulation.

Am kommenden Sonntag dürften die exklusiven Spiele für das nächste Geschäftsjahr von Microsoft schon viel klarer sein.