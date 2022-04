Xbox Game Studios: Microsoft noch lange nicht fertig mit Studio-Übernahmen

Autor:, in / Xbox Game Studios

Microsoft ist auf der Suche nach einem Manager für sein Gaming Strategy & Development Team, um „transformative Wachstumsmöglichkeiten zu identifizieren und zu bewerten“.

Offenbar ist man nach ZeniMax Media (Bethesda) und der noch laufenden Übernahme von Activision Blizzard noch lange nicht fertig mit Akquisitionen, wie die Beschreibung der offenen Stelle auf LinkedIn vermuten lässt.

Für die offene Stelle sucht man „nach einem talentierten und motivierten Analysten mit ausgeprägten analytischen und finanziellen Fähigkeiten, der in Zusammenarbeit mit dem Gaming Leadership Team Projekte mit großer Sichtbarkeit und Wirkung leiten soll.“

Wie Microsoft schreibt, sieht man in der Spielebranche, der am schnellsten wachsenden in der Kategorie Medien und Unterhaltung, eine große Chance weiterzuwachsen.