Xbox Game Studios: Phil Spencer: Bethesda-Spiele erscheinen exklusiv für Xbox und auf Plattformen mit Game Pass

Im aktuellen Bethesda-Roundtable Live-Stream hat sich Xbox-Chef Phil Spencer zur Exklusivität von Zenimax- und Bethesda-Spielen geäußert und dabei klargestellt, dass die Spiele von Bethesda – und allen anderen Studios von Zenimax – in Zukunft exklusiv für Xbox und allen weiteren Plattformen erscheinen werden, die den Xbox Game Pass unterstützen.

Phil Spencer stellte im Stream zum Thema „exklusive Bethesda-Spiele“ klar:

Somit steht ab sofort fest, dass in Zukunft alle Bethesda-Spiele exklusiv für Xbox-Konsolen und auf allen Plattformen veröffentlicht werden, wenn sie den Xbox Game Pass Abo-Service anbieten. Eine klare Kampfansage – ohne Wenn und Aber! Ausnahme sind nur auf einige Titel, wie Deathloop, die vor der Übernahme mit anderen Partnern, wie beispielsweise Sony abgemacht wurden. Ebenso werden bereits ausgelieferte Spiele auf allen anderen Plattformen selbstverständlich weiterhin unterstützt.

Hier noch einmal das komplette Statement von Phil Spencer:

Thank you for the honesty and clarity. This is what the Xbox community asked for. pic.twitter.com/DheOWCzsR4

