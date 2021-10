Xbox Game Studios: Weitere Studio-Übernahmen angeblich in Arbeit

Autor:, in / Xbox Game Studios

Wie der gut vernetzte Journalist und Branchen-Insider Jeff Grubb in der vierzehnten Ausgabe des Streaming-Formats GrubbSnax verraten hat, könnten die Entwicklerstudios Crystal Dynamics, IO Interactive und Avalanche Studios in naher Zukunft von Microsoft übernommen werden. Alle drei genannten Studios arbeiten aktuell an First-Party-Produktionen des Unternehmens.

Während Crystal Dynamics das Xbox Game Studio The Initiative bei den Arbeiten am kürzlich angekündigten Perfect Dark Reboot unterstützt, arbeitet IO Interactive gerüchteweise an einem noch unangekündigten Xbox-exklusiven Fantasy-RPG mit dem Arbeitstitel Projekt Dragon. Der während der Bethesda-Präsentation auf der E3 2021 angekündigten, ebenfalls Xbox-exklusive Schmuggler-Titel Contraband befindet sich bei den Avalanche Studios in Entwicklung.

Laut Grubb handelt es sich bei den gemeinsamen Projekten um eine Art Testlauf. Verläuft die Zusammenarbeit erfolgreich und die Chemie zwischen den Studios und Xbox stimmt, könnte es eventuell zu einer Übernahme durch Microsoft kommen.