Xbox Series X: Alle Konsolen im Porsche-Design enthüllt

Wie wir bereits berichtet haben, hat sich Microsoft mit Porsche zusammengetan, um das 75. Jubiläum des Automobilherstellers zu feiern. Dazu wurden verschiedene Xbox Series X-Konsolen entworfen, die jeweils in einem bestimmten Konzept umgesetzt wurden, um die Jahre im Rennsport von Porsche widerzuspiegeln. Hierbei hat man sich zum Teil an die Autolackierungen längst vergangener Tage gehalten.

Microsoft gibt bekannt: „Porsche – ein legendärer Automobilhersteller und ein vertrauter Name für reale und virtuelle Rennsportfans gleichermaßen – feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen, und Xbox schließt sich den Feierlichkeiten an. Wir freuen uns, eine limitierte Kollektion von maßgeschneiderten Xbox Series X-Konsolen und passenden Xbox Wireless Controllern in leuchtenden Farben zu veröffentlichen, die auf sechs historischen Porsche-Motorsport-Lackierungen basieren. In den nächsten vier Monaten können Fans am Gewinnspiel teilnehmen und eine Konsole und einen Controller aus unserer Zusammenarbeit mit Porsche gewinnen, die von der Motorsportgeschichte der Marke inspiriert sind.“

„Die Xbox ist eine Plattform für Gamer, die ihre Träume und Wünsche in die Realität umsetzen wollen. Es ist derselbe Drang nach Größe, der die Motorsport-Performance von Porsche zu neuen Höhen getrieben und die Fahrer bis heute zu über 30.000 Siegen im Motorsport geführt hat.“