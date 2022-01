Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 05/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Dyna Bomb – 01. Februar 2022

Dyna Bomb für reduzierte 4,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 4,99 Euro.

Life is Strange Remastered Collection – 01. Februar 2022

Life is Strange Remastered Collection für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Webbed – 01. Februar 2022

Webbed für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Dead Tree of Ranchiuna (Optimiert für Xbox Series X|S) – 02. Februar 2022

The Dead Tree of Ranchiuna im Microsoft Store kaufen.

The Sealed Ampoule – 02. Februar 2022

The Sealed Ampoule für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis lautet 19,99 Euro.

Ambition Record (Optimiert für Xbox Series X|S) – 03. Februar 2022

Ambition Record für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Dreamscaper (Xbox Game Pass)– 03. Februar 2022

QUByte Classics – The Humans by PIKO – 03. Februar 2022

QUByte Classics – The Humans by PIKO im Microsoft Store kaufen.

Croc’s World Construction Kit 2 – 04. Februar 2022

Croc’s World Construction Kit 2 für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Demon Hunter 5: Der Aufstieg – 04. Februar 2022

Demon Hunter 5: Der Aufstieg im Microsoft Store kaufen.

Drone Gladiator (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. Februar 2022

Drone Gladiator im Microsoft Store kaufen.

Dying Light 2 Stay Human (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. Februar 2022

Dying Light 2 Stay Human im Microsoft Store vorbestellen:

The Song Out of Space (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. Februar 2022

The Song Out of Space im Microsoft Store kaufen.