Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 06/2022

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Olli Olli World (Optimiert für Xbox Series X|S) – 08. Februar 2022

Olli Olli World im Microsoft Store vorbestellen:

El Gancho – 09. Februar 2022

El Gancho im Microsoft Store kaufen.

Besiege (Game Preview / Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. Februar 2022

Besiege Console im Microsoft Store kaufen.

Breakout Recharged (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. Februar 2022

Breakout Recharged für 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

CrossfireX (Xbox Game Pass* / Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. Februar 2022

CrossfireX im Microsoft Store vorbestellen:

*Nur die Solo-Kampagne Operation: Catalysts ist mit einem aktiven Xbox Game Pass Abonement kostenlos spielbar.

Edge of Eternity (Xbox Game Pass) – 10. Februar 2022

Edge of Eternity im Microsoft Store kaufen.

KungFu Kickball (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. Februar 2022

KungFu Kickball für reduzierte 12,79 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet das Spiel euch 15,99 Euro.

The Life and Suffering of Sir Brante – 10. Februar 2022

The Life and Suffering of Sir Brante im Microsoft Store kaufen.

Nape Retroverse Collection (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. Februar 2022

Nape Retroverse Collection für reduzierte 5,94 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 6,99 Euro.

PowerSlave Exhumed (Optimiert für Xbox One X) – 10. Februar 2022

PowerSlave Exhumed im Microsoft Store kaufen.

Rise of the Third Power – 10. Februar 2022

Rise of the Third Power für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Ammo Pigs: Cocked and Loaded – 11. Februar 2022

Ammo Pigs: Cocked and Loaded für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Oddworld: Stranger’s Wrath HD – 11. Februar 2022

Skautfold: Shrouded in Sanity – 11. Februar 2022

Skautfold: Shrouded in Sanity im Microsoft Store kaufen.

Spirit Roots – 11. Februar 2022

Spirit Roots für reduzierte 5,59 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis lautet 6,99 Euro.

Unbound: Worlds Apart (Optimiert für Xbox Series X|S) – 11. Februar 2022

Unbound: Worlds Apart für reduzierte 15,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet das Spiel 19,99 Euro.

Ziggurat 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 11. Februar 2022

Ziggurat 2 für 21,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.