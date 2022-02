Call of Duty: Vanguard: Rückgang der Franchise-Verkäufe

Einem neuen Gewinnbericht von Activision ist zu entnehmen, dass die Call of Duty Franchise-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind, wobei Call of Duty: Vanguard deutlich schlechter als bisherige Call of Duty-Spiele abschneidet.

Wie wir bereits berichtet haben, hat Call of Duty: Vanguard den schlechtesten UK-Verkaufsstart seit 14 Jahren hingelegt.

Call of Duty: Warzone verzeichnete in diesem Quartal ebenfalls ein geringeres Wachstum. Das kostenlose Battle-Royale-Spiel ist dennoch eines der erfolgreichsten Spiele für Activision. Call of Duty: Mobile erspielt ebenfalls dank seiner großen Beliebtheit in den asiatischen Ländern weiterhin große Gewinne.

Activision berichtet: „Die Nettobuchungen für Call of Duty auf Konsole und PC gingen im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zurück, was auf geringere Premium-Verkäufe für Call of Duty: Vanguard im Vergleich zum Vorjahr und ein geringeres Engagement für Call of Duty: Warzone zurückzuführen ist. Die Investitionen der Spieler auf Konsole und PC blieben im vierten Quartal deutlich über dem Niveau vor dem Start von Warzone im März 2020“, heißt es in dem Bericht. „Die Nettobuchungen von Call of Duty Mobile stiegen im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr an, angetrieben durch den anhaltenden Beitrag des Spiels in China. Für das Gesamtjahr sind die Nettobuchungen für Call of Duty Mobile stark gestiegen, wobei die weltweiten Verbraucherausgaben für den Titel 2021 die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten haben.“

Des Weiteren wurde offiziell verkündet, dass Infinity Ward dieses Jahr für das neue Call of Duty-Spiel verantwortlich ist. Es wird gemunkelt, dass es sich dabei um Call of Duty: Modern Warfare 2 handeln soll, welches diesmal schon im Oktober veröffentlicht werden könnte, um schnell Vanguard abzulösen.