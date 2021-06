Xbox Series X: FidelityFX Super Resolution für Entwickler verfügbar

Autor:, in / Xbox Series X

AMDs FidelityFX Super Resolution steht ab sofort Entwicklern für Xbox Series X|S und Xbox One als Vorschau zur Verfügung.

Am 22. Juni startete AMDs hauseigene Super-Sampling-Technik FidelityFX Super Resolution (FSR), die die Leistung und Bildqualität in unterstützten Spielen steigern soll. Viele Entwickler haben bereits damit begonnen FSR in ihre PC-Spiele zu implementieren und auch bei Microsoft zeigte man sich bereits vom Potenzial der Technik überzeugt.

Jason Ronald, Director of Program Management bei Xbox, hat nun bekannt gegeben, dass AMDs FidelityFX Super Resolution den Spieleentwicklungskits der Xbox Series X|S und Xbox One als Vorschau hinzugefügt wurde und ab sofort für Xbox-Entwickler zur Verfügung steht.

Eine kleine Überraschung dürfte sicher sein, dass Entwickler FSR nicht nur für Xbox Series X|S, sondern auch für Xbox One nutzen können.