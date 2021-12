Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 50/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Detective Di: The Silk Rose Murders – 14. Dezember 2021

Detective Di: The Silk Rose Murders im Microsoft Store kaufen.

One Hand Clapping – 14. Dezember 2021

One Hand Clapping im Microsoft Store kaufen.

2 Synchro Hedgehogs – 15. Dezember 2021

2 Synchro Hedgehogs im Microsoft Store kaufen.

The Letter: A Horror Visual Novel (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. Dezember 2021

The Letter: A Horror Visual Novel im Microsoft Store kaufen.

Record of Lodoss War -Deedlit in Wonder Labyrinth – 15. Dezember 2021

Record of Lodoss War -Deedlit in Wonder Labyrinth für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Gunk (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. Dezember 2021

The Gunk für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Murder Diaries 3 – Santa’s Trail of Blood – 16. Dezember 2021

Murder Diaries 3 – Santa’s Trail of Blood für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Aspire: Ina’s Tale – 17. Dezember 2021

Aspire: Ina’s Tale im Microsoft Store kaufen.

Circus Pocus – 17. Dezember 2021

Circus Pocus für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Enigma Machine – 17. Dezember 2021

The Enigma Machine im Microsoft Store kaufen.

Razerwire: Nanowars – 17. Dezember 2021

Razerwire: Nanowars im Microsoft Store kaufen.

Trophy – 17. Dezember 2021

Trophy im Microsoft Store kaufen.