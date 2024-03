Xbox Series X: Konsole im SpongeBob-Design enthüllt

Xbox, Best Buy, Paramount Game Studios und GameMill haben sich zusammengetan und eine von SpongeBob Schwammkopf inspirierte Special Edition der Xbox Series X-Konsole zu Nickelodeon All Star Brawl 2 kreiert.

Die Konsole stellt den Helden der gleichnamigen Comic-Serie mit seinem ikonischen Lächeln und seinem Krosse Krabbe-Arbeitsoutfit dar. An den Seiten sind seine Arme in ekstatischer Haltung zu sehen.

Auf dem beiliegenden Controller sind mit Thaddäus, Gary, Mr. Krabs weitere Bewohner von Bikini Bottom verewigt. Ebenfalls im Bundle enthalten: ein Download Code für Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Leider ist das 699 US-Dollar teure Bundle, das ab dem 7. März um 17 Uhr deutscher Zeit exklusiv über Best Buy Drops in der Best Buy Mobile App verfügbar sein wird, nur in den USA erhältlich. SpongeBob-Fans in Deutschland gehen leer aus.