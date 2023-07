Xbox Series X: Larry Hryb alias Major Nelson hört auf

Larry Hryb alias Major Nelson, den wir selbst auf der ersten Games Convention in Leipzig, das erste Mal persönlich kennenlernen durften, hat soeben verkündet, dass er aufhören wird.

„Nach 20 unglaublichen Jahren habe ich mich entschlossen, einen Schritt zurückzutreten und an dem nächsten Kapitel meiner Karriere zu arbeiten. Wenn ich mir einen Moment Zeit nehme und über alles nachdenke, was wir gemeinsam getan haben, möchte ich den Millionen von Spielern auf der ganzen Welt danken, die mich in ihr Leben aufgenommen haben.“

„Mein Dank gilt auch den Mitgliedern des Xbox-Teams, die mir das Vertrauen entgegengebracht haben, einen direkten Dialog mit unseren Kunden zu führen. Xbox hat eine glänzende Zukunft vor sich, und als Gamer freue ich mich darauf, die Entwicklung zu sehen.“

„Vielen Dank und wir sehen uns online – Larry Hryb“

„P.S. Der offizielle Xbox-Podcast wird diesen Sommer eine Pause einlegen und in einem neuen Format zurückkehren.“