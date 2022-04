Xbox Series X: Microsoft bezahlte für Chip-Priorität um mehr Konsolen zu verkaufen laut Gerücht

In den vergangenen Monaten sind immer mehr Xbox Series S und einige Xbox Series X Konsolen bei Händlern verfügbar.

Doch wie kann das sein, angesichts der weltweiten Knappheit bei Chips für Elektronikgeräte.

Offenbar hat Microsoft letztes Jahr für eine Chip-Priorität Geld auf den Tisch gelegt, um insbesondere zum Weihnachtsgeschäft mehr Konsolen verfügbar zu haben.

Das erzählt man sich zumindest im neuen Podcast von XboxEra.

Dort heißt es:

„Im April [letzten Jahres] bekam ich eine Direktnachricht, in der es hieß, dass Microsoft im Herbst viele Konsolen auf den Markt bringen würde. Und das taten sie dann auch, nicht wahr?“

„Microsoft hat für die Chip-Priorität in den Fabriken bezahlt, weshalb wir so viel mehr gesehen haben und auch jetzt noch so viel mehr Xbox-Lagerbestände sehen… für mich ist das eine kluge Investition.“