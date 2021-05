Xbox Series X: Microsoft feiert 20 Jahre Xbox

Das Jahr 2021 markiert das 20-jährige Jubiläum der Marke Xbox und das ganze Jahr wird gefeiert.

Microsoft gibt bekannt:

Die Feier beginnt heute und dauert bis zum 15. November 2021.

#Xbox20: Bei dieser Feier dreht sich alles um Sie, und wir wollen hören, was Xbox für Sie bedeutet. Verwenden Sie #Xbox20 in den sozialen Medien, um Ihre liebsten Xbox-Momente, Geschichten, Freundschaften, wertvollen Besitztümer, Errungenschaften… zu teilen! Wir werden viele Fragen auf den sozialen Xbox-Kanälen stellen und eure Antworten bis zum 15. November veröffentlichen, also haltet die Augen offen.

Im Xbox Gear Shop findet ihr die erste Welle der offiziellen Xbox 20th Anniversary-Ausrüstung.

Zeigen Sie Ihre Xbox- und Halo-Liebe mit kostenlosen Hintergrundbildern zum Jubiläum.

Registriert euch noch heute für das Xbox FanFest, um an den 20th Anniversary FanFest-Aktivitäten teilzunehmen, darunter exklusive Gewinnspiele, FanFest-Kleidung und digitale Erlebnisse.

Personalisiert euer Xbox-Erlebnis: Schaut euch das neue 20-Jahre-Gamerpic und das „The Original“-Profilthema in eurem Menü „Profil anpassen“ an. Für Xbox Series X|S-Besitzer ist der dynamische Hintergrund „The Original“ im Menü „Personalisierung“ verfügbar.

Suchen Sie nach etwas Neuem zum Spielen? Sehen Sie sich diese Sammlung mit einigen der größten Spiele an, die die Geschichte der Xbox geprägt haben. Sie können die Spielesammlung auch auf Ihrer Xbox-Konsole finden, indem Sie im Store nach „Xbox Anniversary“ suchen.

Begleiten Sie uns heute auf Twitch.tv/Xbox um 11 Uhr PT / 14 Uhr ET, um die Feierlichkeiten mit unseren Livestreaming-Moderatoren einzuleiten, die in Erinnerungen an zwei Jahrzehnte Gaming schwelgen, während sie das Spiel spielen, mit dem alles begann – Halo: Combat Evolved über die Halo: Master Chief Collection.

Wir werden den Spaß bis November mit weiteren Ankündigungen, Aktivitäten und Möglichkeiten zum Feiern fortsetzen. Besuchen Sie xbox.com/20Years für aktuelle Details zu den Jubiläumsaktivitäten im Laufe des Jahres.

Je näher das Datum des 15. Novembers rückt, desto mehr Spaß werden wir mit euch teilen. Halten Sie hier auf Xbox Wire oder auf xbox.com/20years die Augen offen für die neuesten Updates.