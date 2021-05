Xbox Series X: Neue Ausgabe der Xbox Quiz Show

In der neusten Ausgabe der Xbox Quiz Show „You’ve got Game“ testet Jessica Chobot das Wissen der geladenen Gäste. Das Ganze funktioniert im „Rapid fire Trivia“-Prinzip. Einer der Kandidaten sucht sich eine Gruppe aus (You had me at Halo, Indie Games, All about the Devs und Memecraft) und aus dieser werden dann sechs Fragen gestellt, wo die oder derjenige der am schnellsten die Antwort geben kann, Punkte erhält und eventuell am Ende sogar gewinnt.

Zu den Gästen gehören diesmal:

Chris Charla – Senior Director for Content Curation and Programs at Xbox. Er leitet das [email protected] und hat tausende von Indie-Spielen auf der Xbox Plattform veröffentlicht.

– Senior Director for Content Curation and Programs at Xbox. Er leitet das [email protected] und hat tausende von Indie-Spielen auf der Xbox Plattform veröffentlicht. Kelly Wallick – Gründerin der Indie Megabooth. Sie stellt Entwickler auf Gaming-Messen ins Rampenlicht.

– Gründerin der Indie Megabooth. Sie stellt Entwickler auf Gaming-Messen ins Rampenlicht. Manveer Heir – Ehemaliger Entwickler der Mass Effect-Serie und nun Mitbegründer von Brass Lion Entertainment. Ein Studio, das sich der Inklusivität verschrieben hat und den Spielern vielfältige Geschichten nahebringen möchte.

Als Gewinn werden die erspielten Punkte in Geld umgewandelt und gemeinnützigen Organisationen gespendet. Jeder der drei Teilnehmer spendet an eine Organisation seiner Wahl. Chris Charla spendet an das Innocence Project, Kelly Wallick an den NAACP Legal Defense Fund und Manveer Heir stiftet seine Punkte an die Equal Justice Initiative. Der erste Platz bekommt 3000 Dollar und der zweite und dritte Platz bekommt jeweils 1000 Dollar für seine Charity Organisation.

Das komplette Video könnt ihr euch hier anschauen: