Xbox Series X: Phil Spencer wünscht sich ein neues MechAssault

Phil Spencer wünscht sich ein neues MechAssault-Spiel, oder aber die Wiederbelebung eines Titels im MechAssault/MechWarrior-Bereich.

„Ich wollte schon immer, dass wir zurückgehen und den Bereich MechAssault MechWarrior wieder aufgreifen, ich denke, wir können eine Menge tun. Es gibt so viel an der ganzen Serie, das in gewisser Weise seiner Zeit voraus war, und es wäre schön, wenn wir zurückgehen und es noch einmal aufgreifen könnten. Wir haben heute noch keinen Plan, es ist also kein Leak von irgendetwas. Apropos Leaks…*lacht* Aber das wäre schon schön.“