Phil Spencer hat sich nach seinem Interview noch einmal bei allen Verantwortlichen bedankt und auch seinen Hut vor der Xbox-Community gezogen, die die Xbox so sehr unterstützt. Dazu war das vergangene Xbox-Quartal, laut eigener Aussage, eines der besten.

„Danke an @KindaFunnyVids für die Einladung zum Podcast und ein großes Dankeschön an die Xbox-Community, die unsere Arbeit so sehr unterstützt und das letzte Quartal zu einem unserer bisher größten gemacht hat. Von unseren Spielern und Entwicklern zu hören und zu lernen, ist für unser Geschäft unerlässlich.“