Xbox Series X: Starke globale Marke als Ziel anvisiert

Während des IGN Unlocked 500-Podcasts räumte Phil Spencer ein, dass Xbox traditionell ziemlich stark in Nordamerika und Großbritannien vertreten ist, aber das nun der Fokus darauf zielt „eine starke globale Marke in allen Märkten zu werden.“

Microsoft ist wohl bereit zu investieren, um dieses Ziel zu erreichen, und das Team „geht gerade durch eine Transformation“, um mehr Lokalisierungsarbeit zu leisten und „mehr Community und soziale Verantwortliche“ in diesen Märkten aufzubauen.

Laut dem Xbox-Chef soll das in den nächsten ein bis zwei Jahren geschehen, und er wiederholte, dass „dies im Moment ein echter Fokus für uns ist.“ Xbox hat bereits im vergangenen Jahr einen großartigen Start in Japan hingelegt, das jetzt der am schnellsten wachsende Markt der Marke weltweit ist. Die Lagerbestände der Xbox Series X und S waren in dem Land „innerhalb von Minuten“ ausverkauft.