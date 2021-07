Xbox Series X: Xbox-Chef ist besorgt: Gaming verliert seine Geschichte

Die Abwärtskompatibilität war ein Hauptmerkmal von Microsofts Marketing-Strategie für die Xbox Series X/S. Das Unternehmen wirbt damit, dass die Konsolen eine breite Palette von Original Xbox-, Xbox 360- und Xbox One-Spielen abspielen können.

Xbox-Chef Phil Spencer war Gast im Kinda Funny Gamescast, um die Bemühungen von Xbox anzusprechen, den Zugang zu älteren Spielen zu verbessern, und forderte die Spieleindustrie auf, die Art und Weise zu verbessern, in der sie die Erhaltung angeht.

Auf die Frage nach der Zukunft der Spielekonservierung bei Xbox wies Spencer auf Cloud-Gaming als eine Lösung für die Emulation älterer Systeme hin.

Spencer merkte auch an, dass Peripherie-lastige Titel, wie solche, die Kinect erfordern, schwierig außerhalb der Originalhardware zu erhalten sind.

„Als das Team herausfand, wie man Power PC-Befehlssätze auf einem X86-Set emulieren kann, womit wir von der 360 auf die Xbox One zurückkamen, hatten wir das Glück, dass die Xbox One genug Rechenleistung hatte, um diese Emulation durchzuführen.“

„Wenn wir in der Cloud sind, müssen wir uns nicht um die lokale Rechenleistung kümmern, um diese alten Systeme zu emulieren. Die meisten dieser alten Systeme sind ziemlich niedrig spezifiziert, also ist es kein großes Problem, aber ich mag es, dass wir in der Lage sind, es über das Gerät, das jemand in seinem Haus hat, hinaus zu erweitern.“