A Plague Tale: Innocence: Automatische Cross-Progression für Xbox-Konsolen

Wie Asobo Studio und Focus Home Interactive bekannt gaben, wurde das Next-Gen-Upgrade für A Plague Tale: Innocence für Xbox und PlayStation veröffentlicht. Die optimierte Version des von der Kritik gefeierten Spiels wird 4K UHD (Xbox Series X), 60 FPS und 3D-Audio-Unterstützung bieten.

Die Entwickler weisen in einem Tweet darauf hin, dass das Upgrade von Xbox One zu Xbox Series X/S automatisch heruntergeladen wird. PlayStation 4 Spieler, die das Spiel jetzt auf ihrer PlayStation 5 in der Next-Gen-Version spielen möchten, müssen den Download zuerst auf der PS4 starten, um in den Genuss der aufgehübschten Version zu kommen.

If you've played #APlagueTale: Innocence and are about to dive back into your save on next-gen:

– PS4 to PS5: make sure to download the latest patch on PS4 before starting on PS5 to get your cloud save.

– Xbox One to Xbox Series: automatic cross-progression.

— A Plague Tale (@APlagueTale) July 5, 2021