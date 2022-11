Activision Blizzard: Bobby Kotick: Offener Brief zur Übernahme durch Microsoft

CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, hat sich in einem offenen Brief einmal mehr für die Übernahme durch Microsoft ausgesprochen. Dabei geht er auch auf die weiteren Untersuchungen durch die EU-Kommision und die UK-Behörden ein.

„Team,

ich wollte unsere erfolgreiche, arbeitsreiche Einführungssaison kurz unterbrechen, um Sie über unsere Fortschritte auf dem Weg zum Abschluss unserer Fusion mit Microsoft zu informieren.

Angesichts des zunehmenden globalen Wettbewerbs durch Unternehmen mit riesigen Talentpools und Ressourcen wird uns die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen mit Zugang zu Talenten auf der ganzen Welt helfen, die Tausenden von offenen Stellen zu besetzen, die wir in den nächsten Jahren haben werden.

Wir standen und stehen in einem harten Wettbewerb, um die Talente zu gewinnen und zu halten, die wir brauchen, um Inhalte zu schaffen, die den Ansprüchen unseres wachsenden Publikums gerecht werden. Die Zugehörigkeit zu Microsoft wird uns dabei helfen, unsere Ambitionen besser zu verwirklichen und die hohen Ansprüche unseres Publikums zu erfüllen.

Wie wir bei der Ankündigung unseres Zusammenschlusses gesagt haben, ist dies ein langer Prozess. Wir haben bereits Genehmigungen aus Ländern wie Brasilien erhalten. Nach eingehender Prüfung der Transaktion kam die brasilianische Behörde zu dem Schluss, dass wir in einer sehr dynamischen und wettbewerbsintensiven Branche tätig sind und dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in keiner Weise beeinträchtigen wird.

Wir arbeiten weiterhin kooperativ mit den Regulierungsbehörden in anderen Ländern zusammen, und der Prozess schreitet wie erwartet voran.

Da so viele große globale Unternehmen auf der ganzen Welt in der fast 200 Milliarden Dollar schweren Spielebranche konkurrieren, ist es verständlich, dass die Regulierungsbehörden versuchen, das Spielgeschäft besser zu verstehen. Diese Woche gab die Europäische Kommission bekannt, dass wir in die zweite Phase unserer Überprüfung in der Region eingetreten sind.

Wir werden weiterhin mit der Europäischen Kommission zusammenarbeiten, da wir in den Ländern, die sie vertritt, viele Mitarbeiter haben. Wir haben eng mit Microsoft zusammengearbeitet, um die Aufsichtsbehörden in anderen wichtigen Ländern aktiv einzubeziehen, ihre Fragen zu beantworten und ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie bei ihrer Überprüfung unterstützen.

Mitarbeiter aus allen unseren Geschäftsbereichen und Funktionen waren an dieser behördlichen Arbeit beteiligt, und ich möchte Ihnen allen für Ihre unermüdliche Arbeit und Ihr Engagement für den Abschluss dieser Fusion danken, von der wir weiterhin erwarten, dass sie im laufenden Geschäftsjahr von Microsoft, das im Juni 2023 endet, abgeschlossen wird.

Wir freuen uns nach wie vor auf die großartigen Spiele, die wir veröffentlichen werden, auf das Wachstum, das wir von den größeren Investitionen vieler Unternehmen in der Branche erwarten, und auf den Abschluss des Zusammenschlusses mit Microsoft, damit wir im Wettbewerb besser bestehen können.

Ich danke Ihnen für Ihre Leidenschaft, Ihren Enthusiasmus und Ihr Engagement für hervorragende Leistungen.

Mit Dankbarkeit,

Bobby“