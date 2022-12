Activision Blizzard: Call of Duty-Vereinbarung mit Nintendo irreführend sagt SONY

Autor:, in / Activision Blizzard

Laut einem neuen Bericht bezeichnet SONY die geplante 10-jährige Call of Duty-Lizenzvereinbarung zwischen Microsoft und Nintendo als irreführend.

Wie MLex berichtet, soll SONY das Angebot von Microsoft an Nintendo, im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Übernahme von Activision Blizzard, die Call of Duty-Reihe für mindestens zehn Jahre auf Nintendo-Konsolen verfügbar zu machen, als Augenwischerei bezeichnet haben.

Bei dem Angebot handele es sich lediglich um taktisches Kalkül seitens Microsofts, um gegenüber den Regulierungsbehörden seine vermeintliche Bereitschaft zur Kooperation unter Beweis zu stellen.

Für Nintendo stelle das Schließen einer solchen Vereinbarung eine viel geringere Hürde dar. Da das japanische Unternehmen im Bereich Abonnement- oder Cloud-Gaming-Dienste derzeit nicht aggressiv mit anderen Unternehmen konkurriere, müsse es sich deshalb auch keine Sorgen bezüglich der Gleichbehandlung machen.

Zudem könne Activision Blizzard bereits heute Call of Duty für Nintendo zugänglich machen, verzichte allerdings aufgrund von mangelndem Interesse der Spieler darauf. Ein früherer Versuch in diese Richtung habe sich als kommerzieller Flop erwiesen.

Obendrein sei es fraglich, ob die Nintendo Switch jemals in der Lage sein werde, ein Call of Duty-Spiel abzuspielen. Eine Switch-kompatible Version könnte möglicherweise erst nach mehreren Jahren bereitstehen, was eine zehnjährige Lizenzvereinbarung sinnlos machen würde.

Dass Microsoft auch Steam und sogar SONY selbst dieses Angebot eines zehnjährigen Vertrags gemacht hat, wird dabei von SONY ignoriert.

Im Gegenzug meldete sich auch Phil Spencer zu Wort und sagte, dass SONY nur daran interessiert sei, die Vorherrschaft und Dominanz zu behalten und man weiter wächst, indem man die Marke Xbox kleinhält. Des Weiteren zeige SONY kein Interesse, sich gemeinam mit Microsoft an einen Tisch zu setzen und würde lieber mit Personen von den Regulierungsbehörden diskutieren. Darüber hinaus hat sich eine dritte Partei gegenüber der CMA für eine Activision Blizzard Übernahme ausgesprochen.