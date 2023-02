Activision Blizzard: CWA fordert EU zur Genehmigung des Deals auf

Autor:, in / Activision Blizzard

Die Communications Workers of America (CWA) hat sich zur laufenden Prüfung der Übernahme von Activision Blizzard geäußert. Der Präsident der amerikanischen Gewerkschaft, Christopher Shelton, wendete sich per Mail an EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestager. Dort sagte er, dass die EU durch die Genehmigung Geschichte schreiben könnte.

Shelton schrieb demnach: „Die Europäische Kommission hat in diesem Fall die Gelegenheit, die Auswirkungen einer großen Transaktion auf den Arbeitsmarkt für Videospiele ernst zu nehmen.“ „Angesichts des klaren Weges zu durchsetzbaren verhaltensbedingten Abhilfemaßnahmen für potenzielle Verbraucherschäden, den die Europäische Kommission und andere Regulierungsbehörden aufgezeigt haben, hoffen wir, dass sie diese Fusion genehmigen und dazu beitragen werden, die Machtverhältnisse auf den Arbeitsmärkten wieder ins Gleichgewicht zu bringen.“

Zuvor hatte die CWA Befürchtungen geäußert, wonach es zwischen den Beschäftigten von der Unternehmensleitung von Activision Blizzard zu einem Ungleichgewicht durch „niedrigere Löhne und weniger Verhandlungsmacht über die Arbeitsbedingungen“ geben könnte. Anschließende Gespräche mit Microsoft führten zu einer Arbeitsneutralität, bei der man den Arbeitnehmern einen klaren Weg zu Tarifverhandlungen sicherte, wenn die Fusion abgeschlossen sei.