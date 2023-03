Activision Blizzard: EU verlängert Frist zur Entscheidung der Übernahme

Die EU benötigt mehr Zeit, um zu entscheiden, ob die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft abgesegnet oder blockiert werden soll.

Die Frist wurde um zehn Tage auf den 25. April 2023 verlängert. Die Regulierungsbehörde aus dem Vereinigten Königreich fällt ihr Entscheidung ein Tag später, am 26. April 2023.

Sollte der Deal scheitern, wird Xbox weiter existieren, wie Phil Spencer versichert hat. Sollte man erfolgreich sein, dann wird man das beste Call of Duty-Erlebnis auf allen Plattformen ohne jegliche Exklusivität verwirklichen, hieß es weiter.

Zuvor hat Microsoft einen zehnjährigen Vertrag mit NVIDIA und Nintendo geschlossen, um so die Sorgen für Call of Duty und Cloud-Gaming aus der Welt zu schaffen. Sony, der Marktführer mit PlayStation, hat sich gegen eine Vereinbarung entschieden und die Angebote von Microsoft abgelehnt. Microsoft ist überzeugt, dass Sony so nur seine zwei Jahrzehnte währende Dominanz verteidigen will.