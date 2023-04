Autor:, in / Activision Blizzard

Laut Wedbush Analyst Michael Pachter, könnte Microsoft den Xbox Game Pass aus UK auslagern, damit so doch noch eine Übernahme zustande kommen könnte.

Stephen Totilo hat mit Michael Pachter von Wedbush gesprochen und über die jüngsten Ereignisse und die Entscheidung der CMA diskutiert. Dabei hat die CMA bekannt gegeben, dass man die Übernahme durch Microsoft blockieren wird, weil man Bedenken im Cloud-Gaming-Bereich hat. Einen Markt, der im Vereinigten Königreich momentan nicht einmal einen Marktanteil von 2 % hat.

Michael Pachter sieht dabei aber immer noch einen Weg für das Geschäft in Großbritannien und meint, dass man den Xbox Game Pass einfach auslagen könne.

Michael Pachter meint: „Game Pass UK ausgliedern und dort keine Activision-Inhalte anbieten, während sie alle anderen Forderungen erfüllen (Inhalte auf Konsolen verfügbar machen).“

Sollte Microsoft diese „Option“ tatsächlich in Betracht ziehen, müsse laut Pachter die CMA in UK zustimmen, was er für „wahrscheinlich“ hält. Außerdem fügte er hinzu, dass die Berufung gegen die Cloud-Entscheidung um die drei Jahre dauern könnte. Trotz der langen Zeit erwartet Pachter eine erfolgreiche Berufung.

„Das Vereinigte Königreich schützt Dienste, die es noch gar nicht gibt; es geht davon aus, dass ungeborene Dienste eher erfolgreich sein werden als CoD, was eine fehlerhafte Annahme ist. CoD wird vielleicht in 10 Jahren nicht mehr gut sein“.

Was auch immer es Microsoft wert ist, für die Übernahmen zu opfern, Pachter hat die Notwendigkeit einer britischen Cloud-Ausgliederung schon vor Monaten vorhergesagt.