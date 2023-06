Assassin’s Creed Mirage: Spielwelt etwa so groß wie bei Unity und Revelations

Die Spielwelt von Ubisofts kommenden Action-Rollenspiel Assassin’s Creed Mirage ist ungefähr so groß wie bei AC Unity und AC Revelations.

Nach den für so manchen Fan fast schon zu großen Welten von Assassin’s Creed Origins, Odyssey und Valhalla soll Assassin’s Creed Mirage wieder ein etwas kompakteres Spielerlebnis im Stile älterer Ableger bieten.

Dass Spieler trotzdem eine lebhafte und gleichzeitig große Welt voller Details, Geheimnisse und Abenteuer erwartet, versichert Michael Huber von Easy Allies in einem kürzlich veröffentlichten Video.

So hätten die Entwickler des kommenden Action-Rollenspiels ihm gegenüber angegeben, dass das Bagdad aus Assassin’s Creed Mirage von der Größe her in etwa mit dem Konstantinopel aus Assassin’s Creed Revelations oder dem Paris aus Assassin’s Creed Unity vergleichbar sei.

Assassin’s Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.