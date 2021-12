ATLUS: Veröffentlichung eines großen Titels für 2022 geplant

In einem von Famitsu zum Jahresende veröffentlichten Interview-Feature wurden über 100 Entwickler zum anstehenden Videospieljahr 2022 befragt.

Darunter auch Shinjiro Takada, Produktmanager des japanischen Publishers ATLUS. Dieser gab an, für nächsten Jahr mit der Veröffentlichung eines großen Titels zu planen, welcher zu einer Säule des Unternehmens werden soll:

„Ich habe ‚Herausforderung‘ als Schlüsselwort für 2022 gewählt, in der Hoffnung, ein Spiel zu veröffentlichen, das zu einer Säule für Atlus wird. Wir alle bei Atlus arbeiten hart daran, dieses Spiel so zu entwickeln, dass es für alle interessant und zufriedenstellend ist, ihr könnt also gespannt darauf sein.“