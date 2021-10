Beyond a Steel Sky: Künstlerische Seite im Video-Tagebuch beleuchtet

Autor:, in / Beyond a Steel Sky

Das erste Video-Tagebuch zu Beyond a Steel Sky beleuchtet die künstlerische Seite des Cyberpunk-Thrillers.

Im ersten Teil einer Reihe von Videos zur Entstehung zu Beyond a Steel Sky stellt Microids den künstlerischen Aspekt des Spiels in den Mittelpunkt.

Erfahrt von Dave Gibbons, Art Director bei Revolution Software und weiteren Mitgliedern mehr über den verwendeten Comic-Look und wie der Stil des Cyberpunk-Thrillers definiert wurde.

Beyond a Steel Sky erscheint am 30. November auch für Xbox Series X|S und Xbox One.