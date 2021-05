Biomutant: Verschiedene Waffen-Anpassungen vorgestellt

Auf Twitter hat der Biomutant-Entwickler Experiment 101 ein kurzes Video veröffentlicht. In dem Clip könnt ihr einen ersten Blick auf die verschiedenen Modifikationen und Verbesserungen für eure Waffen erhaschen.

Ihr könnt also nicht nur euren pelzigen Freund individualisieren, sondern auch die verrücktesten „Dinge“ erschaffen, um euren Gegner irgendwie Schaden zuzufügen.

Your furry friend isn't the only thing you can customize in #Biomutant. Enhance your weapons and create unimaginable… things. To hit others with. pic.twitter.com/c3ZLmy9in8

— Biomutant (@Biomutant) May 12, 2021