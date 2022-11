Blizzard Entertainment: Spieldienste mit NetEase werden in China beendet

Blizzard Entertainment, Inc. gab bekannt, dass es die meisten Blizzard-Spiele-Dienste auf dem chinesischen Festland aufgrund des Auslaufens der aktuellen Lizenzvereinbarungen mit NetEase, Inc. am 23. Januar 2023 einstellen wird.

Dazu gehören World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, die StarCraft-Serie, Diablo III und Heroes of the Storm. Die gemeinsame Entwicklung und Veröffentlichung von Diablo Immortal wird durch eine separate Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen abgedeckt.

Blizzard Entertainment hat seit 2008 Lizenzvereinbarungen mit NetEase abgeschlossen, die die Veröffentlichung dieser Blizzard-Titel in China abdecken. Die beiden Parteien haben sich nicht auf eine Verlängerung der Verträge geeinigt, die mit Blizzards Geschäftsprinzipien und Verpflichtungen gegenüber Spielern und Mitarbeitern vereinbar ist, und die Verträge laufen im Januar 2023 aus.

In den kommenden Tagen werden neue Verkäufe eingestellt und chinesische Spieler werden bald Details darüber erhalten, wie es weitergehen wird. Kommende Veröffentlichungen für World of Warcraft: Dragonflight, Hearthstone: March of the Lich King und Staffel 2 von Overwatch 2 werden später in diesem Jahr erfolgen.

„Wir sind unendlich dankbar für die Leidenschaft, die unsere chinesische Community in den fast 20 Jahren gezeigt hat, in denen wir unsere Spiele über NetEase und andere Partner nach China gebracht haben“, sagte Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment. „Ihr Enthusiasmus und ihre Kreativität inspirieren uns, und wir suchen nach Alternativen, um unsere Spiele auch in Zukunft zu den Spielern zu bringen.“