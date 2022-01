Blizzard Entertainment: Survival-Spiel in brandneuem Universum angekündigt

Im Hause Blizzard Entertainment wird ein brandneues Spieleuniversum geschaffen. Die neue IP des Diablo- und World of Warcraft-Entwicklers wird als ein Survival-Spiel umgesetzt, wie man in einer formellen Ankündigung verriet.

Viele Details zu dem noch namenlosen Projekt für PC und Konsole sind nicht bekannt.

In seiner Ankündigung, in der man noch zu besetzende Stellen im Team auflistet, heißt es:

Im Artikel zeigte man folgendes Konzeptbild:

Craig Amai, Project Lead für das Spiel, sagte nach der Ankündigung auf Twitter, dass es sich um ein Traumprojekt handelt:

Once upon a time this dream project was humble pitch deck on my desktop. Now it’s a team full of caring and passionate people sharing a vision I couldn’t be prouder to be part of. https://t.co/dCumH9yoEm

Mike Ybarra verriet unterdessen das Spiel schon viele Stunden gespielt zu haben, was einen Hinweis auf den Entwicklungsstand verrät:

I’ve played many hours of this project with the team and I’m incredibly excited about the teams vision and the brand-new world it presents for players to immerse themselves in together. Join us to help make it a reality! https://t.co/pLhijX2Li9

— Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022