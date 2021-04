Call of Duty: Black Ops Cold War: Neuer DLC aufgetaucht

Im Xbox Store ist der DLC Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) – Feldarztpaket für den Shooter Call of Duty Black Ops Cold War und Warzone aufgetaucht, der am 30. April verfügbar sein soll. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Empfänger des U.S. Army Combat Medical Badge, Sergeant First Class Timothy ‚Doc‘ Hobbs, US. Army (Ret.) erstellt, der in vier Kampfeinsätzen und einer humanitären Mission gedient hat.

Mit dem Kauf dieses Add-ons wird die Call of Duty Stiftung unterstützt, die arbeitslose und minderbeschäftigte Veteranen der USA und dem Vereinigten Königreich in hochwertige Jobs vermittelt. Das Angebot wird zeitlich begrenzt sein, bis eine Stiftungssumme von zwei Millionen US Dollar zusammengekommen ist.

Inhalt des Stiftungspakets

Einen epischen Operator-Skin für Sims

Einen legendären Sturmgewehrbauplan

Einen epischen Waffentalisman

Eine epische Visitenkarte

Ein episches Emblem

Doppelte Waffen-EP-Token

Dieses Paket ist nicht plattformübergreifend und kann evtl. nur auf Xbox verwendet werden.