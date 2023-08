Call of Duty: Modern Warfare III: Call of Duty Next Livestream angekündigt

Die Zukunft der Franchise wird in der nächsten Ausgabe von Call of Duty Next näher beleuchtet.

Nach der Präsentation von erstem Gameplay-Material aus der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III im Rahmen der Opening Night Live haben die Verantwortlichen schon bald weitere Informationen zur Zukunft der Serie im Gepäck.

So wurde angekündigt, dass es am 5. Oktober eine neue Ausgabe von Call of Duty Next geben wird, die sich mit der Zukunft von Call of Duty beschäftigen wird. Weiterhin werden neue Hand-ons zu Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Warzone Mobile zu sehen sein.

In den kommenden Wochen werden die genaue Uhrzeit und weitere Informationen zur Übertragung bekannt gegeben.