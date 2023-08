Call of Duty: Modern Warfare III: Karten-Abstimmung und weitere Gerüchte

Call of Duty: Modern Warfare III soll die Karten-Abstimmung in den Multiplayer zurückbringen und weitere Gerüchte sind aufgetaucht.

Am Donnerstag findet in Call of Duty: Warzone die Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare III mit einem Event statt.

Doch wie man es von der Reihe gewohnt ist, landen immer mehr Informationen zum nächsten Teil der Shooter-Reihe im Netz. CharlieIntel hat jetzt einige geteilt und bezieht sich darauf auf den X-User @el_bobberto.

Laut den neusten Gerüchten soll Modern Warfare III wieder eine Kartenabstimmung haben. Die Möglichkeit eine Karte im Multiplayerzu wählen, fehlte schon länger in den neueren Teilen.

Was die Karten selbst betrifft, so sollen die Karten aus Modern Warfare 2 (2009) als komplette Remaster direkt am Launchtag spielbar sein. Das würde Afghan, Derail, Estate, Favela, Highrise, Invasion, Karachi, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass und Wasteland mit einschließen.

Die Gesundheit von Spielern im Multiplayer soll weiterhin 150 statt 100 betragen und es gibt einen Taktik-Sprint, der sich während des normalen Sprints wieder regeneriert. Die klassische Mini-Map soll ebenfalls wieder dabei sein.

Ob und was von diesen Gerüchten tatsächlich auch in Call of Duty: Modern Warfare III enthalten ist, werden wir in zwei Tagen erfahren.