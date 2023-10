Call of Duty: Modern Warfare III: Open Beta, Multiplayer, Zombies und mehr

Image: Activision Publishing Inc.

Activision Blizzard hat für Call of Duty: Modern Warfare III zahlreiche neue Informationen enthüllt. Mit dabei Zombies und vieles mehr!

Beim Call of Duty: Next Showcase stand Call of Duty: Modern Warfare III im Fokus. Dabei wurden zahlreiche neue Informationen veröffentlicht, die wir für euch hier zusammenfassen möchten.

Call of Duty: Modern Warfare III – Open Beta

Die offene Beta startet, wie wir bereits berichtet haben, im Oktober. Vorbesteller des Shooters erhalten frühen Zugriff auf die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Modern Warfare III.

12. Oktober 19:00 Uhr bis 14. Oktober 19:00 Uhr Frühzugang für Vorbesteller auf Xbox und PC bzw. offene Beta für alle auf PlayStation

14. Oktober 19:00 Uhr bis 16. Oktober 19:00 Uhr Offene Beta für alle Spieler auf Xbox , PlayStation und PC



Die Beta wird sieben Karten enthalten – fünf Hauptkarten und zwei Bodenkriegskarten: Favela, Estate, Skidrow, Rust und Highrise. Die Ground War Maps sind: Popov Power Plant und Orlov Military Base.

Die Spielmodi sind: Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed, Cutthroat, Search & Destroy und Ground War. Die Beta wird ein 30-stufiges Fortschrittssystem beinhalten, und das Erreichen bestimmter Stufen wird Belohnungen bieten, die in der Startversion von Modern Warfare III am 10. November freigeschaltet werden.

Passend dazu wurde ein neuer Multiplayer-Trailer veröffentlicht:

Weiter geht es mit Zombies, das in Call of Duty: Modern Warfare III für Furore sorgen soll. Zombies hat mehr Feinde als je zuvor und eine größere Welt zu bieten. In der offenen Welt können dann mehrere Trupps zusammenarbeiten, müssen aber nicht. Hinzu kommen nutzbare Fahrzeuge und Belohnungen samt Upgrades, die speziell nur für den Zombies-Modus verfügbar sind.

Hier gibt es den neuen Call of Duty: Modern Warfare III Zombies Trailer zu sehen:

Für PlayStation wird es dazu wieder einen exklusiven Operater geben. Ein Video dazu gibt es hier: