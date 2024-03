Call of Duty: Modern Warfare III: Trailer zeigt kommende Zombie-Inhalte

Am 6. März 2024 startet Season 2 Reloaded von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare III per kostenlosem Update.

Neben Neuerungen für Ausrüstung und Multiplayer-Schlachtfelder erhält auch der Zombie-Modus einige neue Inhalte. Mit dabei: neue Herausforderungen, Schemata zum Sammeln, ein neuer Aether Rift und ein blutrünstiger Warlord.

Einen Einblick in die Neuerungen verschafft jetzt der neu veröffentlichte Season 2 Reloaded Zombies-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare III: