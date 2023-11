Call of Duty: Modern Warfare III: Um diese Uhrzeit ist die Kampagne heute spielbar

Image: Activision Publishing Inc.

Falls ihr Call of Duty: Modern Warfare III vorbestellt habt, dann könnt ihr ab heute die Kampagne vor allen anderen spielen.

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint erst am 10. November 2023. Doch mit eurer Vorbestellung könnt ihr schon heute die Kampagne des Ego-Shooters spielen. Damit ihr wisst, wann es losgeht, gibt es hier die Uhrzeit zum Kampagnen-Start von Call of Duty: Modern Warfare III.

Start der Kampagne: 02. November 2023 – 18:00 Uhr

