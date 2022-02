Call of Duty: Vanguard: Doppelte-EP um eine Woche verlängert

Die zweite Season in Call of Duty: Vanguard bzw. Call of Duty: Warzone ist am 14. Februar mit neuen Inhalten gestartet.

Dazu gab es letztes Wochenende passenderweise schon die ersten doppelten Erfahrungspunkte in beiden Spielen.

Wer am Wochenende keine Gelegenheit hatte den Multiplayer, Zombies oder den Battle Royale Modus zu spielen, der bekommt jetzt eine ausgedehnte Gelegenheit dazu.

Denn, der Entwickler hat die doppelten Erfahrungspunkte einfach um eine komplette Woche verlängert. So könnt ihr euch nun bis zum 01. März doppelt so schnell eure Punkte verdienen.