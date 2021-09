Call of Duty: Vanguard: Gerücht: Weitere Multiplayer-Karten gesichtet

Bereits in diesem Artikel haben wir euch darüber informiert, dass im neuesten Ableger der Reihe Call of Duty: Vanguard bekannte Karten aus Call of Duty: World at War enthalten sind.

Ein Insider veröffentlicht eine Liste aller möglichen Karten, die im finalen Spiel enthalten sein könnten. Diese umfasst ganze 20 Karten, 16 davon für das „Kern-Gameplay“. Zudem gibt es den Hinweis auf weitere Neuauflagen bekannter Maps aus vorherigen Teilen der Shooter-Reihe. Laut des Insiders werden demnach folgende Maps ab Veröffentlichung enthalten sein:

Berlin

Bastion

Bocage

Casablanca

Castle (bekannt aus Call of Duty: World at War)

War of the Dead (Zombies-Modus)

Das Haus

Demyansk

Dome (bekannt aus Call of Duty: World at War)

Desert Siege

Factory

Gavutu

Hotel Royale

Numa

Numa-Numa

Oasis (bekannt aus Call of Duty: Modern Warfare 3)

Paradise

Red Star

Shipment

Sub Pen (bekannt aus Call of Duty: World at War)

Tuscan

Airstrip – Champions Hill

Train Yard – Champions Hill

Courtyard – Champions Hill

Market – Champions Hill

Des Weiteren gibt es Aufschluss über neue Spiel-Modi. Hier werden „Arms Race“, „Control“, „Crawl“, „Minefield“ und „Patrol“ genannt. Genauere Informationen hierüber werden allerdings nicht bekannt gegeben.

Schlussendlich gibt der Insider noch Details zu spielbaren Charakteren. Es sollen insgesamt zehn Operatoren aus verschiedenen Nationen und mit unterschiedlichen Waffen-Spezialisierungen wählbar sein. Die Liste der nun durchgesickerten Namen umfasst angeblich Beatrice, Constanze, Solange, Shigernori, Padmavati und Halima.

Seitens des Entwicklers Activision gibt es zu all den nun aufgetauchten keine Bestätigung. Aktuell läuft die offene Beta noch bis zum 20. September. Ihr solltet also schnell sein, um euch noch vorab ein Bild vom Spiel machen zu können.

Call of Duty: Vanguard soll am 05. November 2021 für die Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie den PC erscheinen.

Call of Duty: Vanguard Vorbestellung