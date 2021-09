Call of Duty: Vanguard: Multiplayer-Karten aus Call of Duty: World at War bestätigt

Erst kürzlich wurden neue Details zum Multiplayer-Modus von Call of Duty: Vanguard per Video-Enthüllung bekannt gegeben. Solltet ihr diese verpasst haben, so hilft euch dieser Beitrag weiter. Die Informationen haben wir dazu hier für euch zusammengefasst.

Die Entwickler von Sledgehammer Games haben in einem Blog auf der offiziellen Seite des Spiels weitere Karten für den Multiplayer-Modus enthüllt. So wird es euch künftig möglich sein, die beiden bekannten Maps „Castle“ und „Dome“ aus dem Spiel Call of Duty: World at War auch im neuen Ableger der Call of Duty-Reihe zu spielen. Beide Karten sollen auch die reaktive Umgebung erhalten, wodurch sich in „Castle“ beispielsweise Shoji durchbrechen lassen.

Dies ist allerdings nicht die einzige Enthüllung, die seitens der Entwickler gemacht wurde. Adam Iscove, Senior Development Director bei Sledgehammer Games, bestätigt zudem ein anpassbares Sichtfeld. Noch ist allerdings nicht klar, ob dieses Feature ausschließlich für die Next-Gen Versionen des Spiels hinzugefügt wird.

Fans dürfen weiterhin bis zur Erscheinung im November gespannt sein. Bis dato kann ab dem 18. September 2021 die offene Beta auf allen Plattformen ausprobiert werden. Alle Termine gibt es hier im Überblick.

Call of Duty: Vanguard soll am 05. November 2021 für die Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie den PC erscheinen.

Call of Duty: Vanguard Vorbestellung