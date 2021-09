Call of Duty: Vanguard: So bekommt ihr jetzt einen Beta-Code Vorabzugang

Noch bis morgen werden für den Call of Duty: Vanguard Multiplayer am kommenden Wochenende Beta-Codes für den Vorabzugang vergeben.

Der offizielle deutsche Call of Duty Twitter Account vergibt noch bis zum 13. September um 14 Uhr per Schaltfläche Beta-Codes für den Vorabzugang zum kommenden Call of Duty: Vanguard Multiplayer für euch und einen Freund.

Die nächste Multiplayer-Beta findet vom 16. bis 17. September 2021 statt und ist offen für alle PlayStation-Spieler sowie PC- und Xbox-Vorbesteller. Vom 18. bis 20. September wird dann die Open Beta für alle Plattformen offen sein.