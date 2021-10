Call of Duty: Warzone: Activision wendet sich an alle Cheater

Activision hat sich mit einer Botschaft an alle Cheater gewendet. Dazu wird eine neue Bannwelle angekündigt.

Activision hat sich einmal mehr an alle Cheater gewendet, die sich in Call of Duty herumtreiben und allen ehrlichen Spielern den Spielspaß versauen:

Wir sehen uns morgen. pic.twitter.com/nZE6OSSphA — Call of Duty Germany (@CallofDutyDE) October 12, 2021

Gleichzeitig hat man für heute eine weitere Bannwelle angekündigt. Wie viele Cheater diesmal aus Call of Duty verbannt werden, ist noch nicht bekannt.