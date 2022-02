Call of Duty: Warzone: Attack on Titan Bundle veröffentlicht

Das Attack on Titan Mastercraft Bundle ist für Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone erhältlich.

Das neue Tracer Pack kann sowohl in Call of Duty: Vanguard als auch in Warzone verwendet werden. Im Attack on Titan: Armored Titan Mastercraft Bundle sind 10 Gegenstände enthalten, darunter eine ultra-seltene Mastercraft-Waffenblaupause und den gleichnamigen Operator-Skin „Armored Titan“ für Roland Zeiment.