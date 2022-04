Call of Duty: Warzone: Godzilla vs King Kong in Operation Monarch geleakt

Ein Leak zu Call of Duty: Warzone bestätigt für Mai Operation Monarch mit Godzilla vs King Kong.

Nicht nur Godzilla wird auf Caldera losgelassen, die Entwickler von Call of Duty: Warzone schicken auch King Kong ins Rennen.

Das zeigt es zumindest ein Leak aus dem Playstation Store. So postete der Twitter-Account von PlayStation Game Size zwei Grafiken, die keine Zweifel mehr daran lassen, dass es ein Crossover-Event in Warzone geben wird, dass als „Operation Monarch“ bezeichnet wird.

Während Season 3: Classified Arms in Call of Duty: Vanguard und Warzone am 27. April startet, wird Operation Monarch laut der Grafik am 11. Mai beginnen.