Dead by Daylight: Greek Legends Collection mit neuen Outfits erschienen

Götter und Monster im Überfluss. Von den Höhen des Olymps bis in die Tiefen des Hades haben eine Reihe neuer, griechisch inspirierter Outfits ihren Weg in das Reich der Kreaturen in Dead by Daylight gefunden.

Die Greek Legends Collection wird um neue Outfits für Kate, Jeff, Élodie, die Krankenschwester und The Blight erweitert.

Jetzt im Ingame-Store erhältlich: