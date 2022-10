Dead by Daylight: Halloween-Feierlichkeiten angekündigt

Autor:, in / Dead by Daylight

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass die schaurigste Zeit des Jahres bald beginnt: Halloween kommt zu Dead by Daylight. Die Ruhmeshalle des Horrors erstrahlt in einem neuen, bedrohlichen Glanz und Spieler erfahren am eigenen Leib, warum das Reich des Entitus der beste Ort ist, um sich zu erschrecken, an den Haken gehangen zu werden und hoffentlich zu entkommen, um das Ganze zu wiederholen.

Die Halloween-Feierlichkeiten Spuk in Dead by Daylight starten am 11. Oktober und enden am 3. November, beginnend mit der Veröffentlichung der Shop-Sammlungen. Der neueste Archivband wird am 12. Oktober veröffentlicht, kurz bevor das Halloween-Event am 13. Oktober im kompletten Spiel stattfindet.

Das Spuk in Dead by Daylight-Event ermöglicht es den Fans, eine Reihe von gruseligen kosmetischen Gegenständen freizuschalten, die bedrohliche Atmosphäre des Nebels zu genießen und neue Herausforderungen zu meistern. Die Lobby und die Ladebildschirme von Dead by Daylight werden mit furchterregenden Kürbissen und gruseligen Dekorationen geschmückt sein. Spieler werden auch ein neues Gameplayelement erleben, bei dem sie „Leereenergie“ sammeln und stehlen müssen. Zu guter Letzt wird es tägliche Login-Belohnungen geben.

Ein neuer Foliant: BOSHAFTIGKEIT

Am 12. Oktober öffnet sich ein neuer Spalt und mit ihm ein neuer Foliant, der Erinnerungen an den Killer Ghost Face und die Überlebende Mikaela Reid enthält. Fans haben die Möglichkeit, in den teuflischen Geist hinter der Maske einzutauchen und herauszufinden, was den Killer nachts wachhält – mit Foliant 13: BOSHAFTIGKEIT.

„Der Nebel verwandelt sich in einen verrückten Spielplatz für den Horror-Fan-Liebling Ghost Face und wir freuen uns, ihn in unsere Halloween-Feierlichkeiten einzubeziehen“, sagt Dave Richard, Creative Director bei Dead by Daylight. „Ghost Face ist ein besonders furchterregender Feind – er kann sich an seine Beute heranpirschen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Überlebenden niederzustrecken, bevor sie wissen, wie ihnen geschieht und es ist ein Vergnügen, ihn als Teil des Spaltes zu haben.“

Spieler können außerdem die Erinnerungen von Mikaela Reid entdecken, der Überlebenden mit einer Vorliebe für das Makabre und das Übernatürliche.

Unter den vielen Überraschungen zu Halloween sind unter anderem Glücksbringer, Outfits und exklusive Maskenvarianten für Ghost Face.

Mehr Süßes aus dem Dead by Daylight Store

Kostüme sind an Halloween Pflicht. Spieler sind eingeladen, ihre Lieblingskiller und -überlebenden mit neuen Outfits aus der „Heilige Fäule“-Sammlung und der zeitlich begrenzten Süßes und Saures-Sammlung, die vom 11. Oktober bis zum 3. November erhältlich ist, in ihre schicksten Klamotten zu stecken. Auch die Mitternachtshain-Sammlung wird in dieser Zeit mit zwei neuen sehr seltenen Outfits für Mikaela Reid und Der Doktor ein Comeback feiern.

Die „Heilige Fäule“-Sammlung ist eine gruselige Metamorphose, welche zwei sehr seltene Outfits für Der Oni und Mastermind Albert Wesker beinhaltet. Das Fäule-Wesker Outfit sieht aus wie aus einem schrecklichen, schiefgelaufenen Bio-Experiment.

Niemand konnte die komplexen Wechselwirkungen vorhersehen, die zwischen dem Serum und Uroboros auftreten würden, aber das hielt Albert Wesker nicht davon ab, das Fäule-Serum an sich selbst zu testen. Diese Wechselwirkung führte dazu, dass Wesker sich in einen weiter transformierten Humanoiden verwandelte.

Das Explosiver Wutanfall-Outfit des Oni unterstreicht den Zorn der Figur. Seine überwältigende Stärke machte ihn zu einem bevorzugten Kandidaten für den Test des Fäule-Serums. Der brennende Schmerz des Experiments hat seine Wut nur noch stärker werden lassen.

Spieler können auch, von der zeitlich begrenzten Süßes und Saures-Sammlung profitieren, die Halloween-Kostüme in Form von zwei neuen, sehr seltenen Outfits für Jane Romero und Dwight Fairfield enthält – Hollywood Glanz und Klopapiermumie.

Foliant 13: BOSHAFTIGKEIT ist ab dem 12. Oktober auf Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch erhältlich.