Dead by Daylight: The Mordeo aus der Crypt TV Collection vorgestellt

The Mordeo könnt ihr euch im Dead by Daylight Crypt TV Collection-Trailer genauer anschauen.

Crypt TV hat seit 2015 ein zusammenhängendes Universum von Monstern aufgebaut. Da die Entwickler bei Dead by Daylight auch ein bisschen was davon verstehen, werden sie drei ihrer schaurigsten Kreationen im Nebel willkommen heißen.

Die Crypt TV Collection enthält Outfits, die The Birch, The Look-See und The Mordeo in das Reich der Entitäten beschwören. Die Collection ist im Ingame-Store des Horrorspiels verfügbar.

Im folgenden Trailer wird The Mordeo vorgestellt. Er war einst ein Mann, der seinen Freund aß, woraufhin ihm Hörner aus dem Kopf wuchsen und seine Haut von seinem Gesicht abfiel, was ihn in Mordeo verwandelte. Bevor der Mann zu Mordeo wurde, kam eine Stimme von seinem verstorbenen Freund, die ihm den Preis für das Essen seines Freundes mitteilte.

Um ein Mordeo zu werden, muss man in den Wäldern aus Verzweiflung Menschenfleisch essen, um zu überleben. Anders als der Serienmörder, der aus Verzweiflung über die Macht versucht hat, einer zu werden.

Dead by Daylight ist Teil des Xbox Game Passes.